Умерла звезда фильма «Двое: я и моя тень» и лауреат «Эмми» Керсти Элли

На 72-м году жизни умерла звезда «Уж кто бы говорил» и лауреат «Эмми» Керсти Элли

На 72-м году жизни умерла американская актриса и звезда фильмов «Уж кто бы говорил» и «Двое: я и моя тень» Керсти Элли. Об этом сообщает People.

По словам ее близких, смерть артистки наступила 5 декабря после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Мы с грустью сообщаем вам, что наша невероятная, сильная и любящая мать скончалась после борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно. Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой», — написали дети актрисы.

Наибольшую популярность Элли принесли роли в фильмах «Двое: я и моя тень» и «Уж кто бы говорил», где она сыграла с американским актером Джоном Траволтой. В социальных сетях артист почтил память коллеги: «У нас с Керсти были одни из самых особенных отношений, которые у меня когда-либо были. Я люблю тебя, Керсти. Я знаю, что мы еще увидимся».

Всего в фильмографии артистки было более 140 проектов. В 1991 году Элли стала лауреатом премий «Эмми» и «Золотой глобус» за роль Ребекки Хоу в ситкоме «Веселая компания». Через три года актриса вновь победила на «Эмми» после участия в мини-сериале «Мать Дэвида».

Ранее стало известно, что в возрасте 83 лет умер актер фильмов «Узник замка Иф» и «Алые паруса» Юрий Дубровин.