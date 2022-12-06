Украинское посольство в Румынии получило подозрительные конверты

РСИ сообщила, что посольство Украины в Румынии получило подозрительные конверты

Посольство Украины в Бухаресте получило подозрительные конверты, передает Румынская служба информации (РСИ). Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники РСИ выехали в посольство Украины сегодня в результате звонка на номер 112, во время которого было уточнено, что было получено несколько подозрительных конвертов. Саперы начали стандартную процедуру по их анализу. В результате проверки будет установлено, необходимы ли их безопасное изъятие и вывоз», — сказано в сообщении РСИ.

Также уточняется, что диппредставительство сообщило полиции о получении двух конвертов около 11 утра.

Ранее посольству Украины в Испании прислали глаза животных, при этом отправитель неизвестен. В целом украинские представительства по всему миру зафиксировали 21 случай угроз в 12 странах, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.