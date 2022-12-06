ФСБ задержала за злоупотребление главу комитета дорожного хозяйства Челябинска

СКР возбудил дело о злоупотреблении против главы комитета дорожного хозяйства Челябинска

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Речь идет о Ринате Кучитарове, отмечает ТАСС. Его задержали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый дал указание на оплату контракта по озеленению Челябинска на общую сумму более 40 миллионов рублей. Работы не были выполнены, а их стоимость была завышена.

Следствие намерено решить вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.