ФСБ задержала за злоупотребление главу комитета дорожного хозяйства Челябинска
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Речь идет о Ринате Кучитарове, отмечает ТАСС. Его задержали сотрудники ФСБ.
По версии следствия, в 2020 году подозреваемый дал указание на оплату контракта по озеленению Челябинска на общую сумму более 40 миллионов рублей. Работы не были выполнены, а их стоимость была завышена.
Следствие намерено решить вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.