На Западе рассказали об отсутствии давления на Киев в вопросе Минских соглашений

Responsible Statecraft: США и ЕС не пытались заставить Киев выполнять Минские соглашения

США и ЕС не пытались повлиять на Киев для выполнения Украиной Минских соглашений. Об этом в колонке для The Responsible Statecraft написал аналитик издания Тед Снайдер.

По его словам, Запад не оказывал серьезного давления на Киев. При этом, отметил журналист, Украина после Минска-2 воспользовалась передышкой, чтобы нарастить силы и впоследствии нарушить договор.

Ранее Снайдер обратил внимание, что впервые за несколько месяцев Владимир Зеленский согласился с президентом России Владимиром Путиным — оба лидера признали, что достигнутые в Минске соглашения мертвы.

Ранее Зеленский в речи на саммите G20 отверг новые договоренности с Россией. Он подчеркнул, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности.