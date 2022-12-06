Цена на нефть рекордно снизилась

Стоимость нефти сорта Brent упала ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января

В ходе вечерних торгов 6 декабря нефть эталонной марки Brent подешевела ниже 80 долларов за баррель. Такой отметки цены достигли впервые с 6 января, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость топлива снизилась на 3,35 процента к уровню закрытия торгов. На момент написания новости январский фьючерс торгуется на уровне 79,9 доллара — минимальный показатель с начала торговой сессии. Нефть сорта WTI опустилась на 3,6 процента, до 74,4 доллара за баррель, на минимуме цена доходила до 74 долларов.

Такая реакция рынка связана с опасениями инвесторов относительно ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. 5 декабря американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что сильная макростатистика вынудит ФРС продолжать повышение ставок и, возможно, удерживать их на высоком уровне в течение длительного времени. При таком развитии событий спрос на нефть начнет снижаться.

Накануне вступил в силу потолок цен на российскую нефть, утвержденный на уровне 60 долларов за баррель, а также эмбарго Евросоюза на морские закупки. Рынок отреагировал на него сначала умеренным ростом котировок, а потом резким падением.

Эксперты пока не готовы оценивать эффективность такой меры в отношении поставок российской нефти. Комитет ОПЕК+, собиравшийся в воскресенье, 4 декабря, не стал пересматривать параметры квот на добычу, однако не исключил, что решение может быть принято в случае ухудшения динамики. В свою очередь США допускают пересмотр потолка цен.

Ответом России на установление меры может стать нижняя отметка для продажи нефти, рассказал ранее Bloomberg со ссылкой на знакомых с планами чиновников. Решение отреагировать на ограничения со стороны Евросоюза ранее анонсировал Кремль, однако сроки не уточнялись. Сами меры Москва неоднократно критиковала, подчеркивая, что не намерена продавать нефть тем, кто примет условие потолка цен в 60 долларов за баррель.