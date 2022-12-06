Стала известна причина нападения российского школьника с ножом на одноклассника

Омбудсмен Низамова: причиной ранения школьника ножом стал конфликт с одноклассником

Причиной нападения ученика в нижневартовской школе с ножом на одноклассника мог стать длительный конфликт между мальчиками. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала детский омбудсмен Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Людмила Низамова. По ее словам, об этом сообщают знакомые с ситуацией люди.

Нападение произошло в школе Нижневартовска во вторник, 6 декабря. Один восьмиклассник ранил другого ножом. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По словам Людмилы Низамовой, о проблемах в учебном заведении было известно уже давно.

«Я в этой ситуации усматриваю большую трагедию, потому что своевременно не были приняты меры реагирования административной команды школы и руководителем. На проблемы этой образовательной организации и, в частности, в этом классе я обращала внимание школы и департамента образования города Нижневартовска еще в сентябре текущего года. Ко мне обращалась мама одного из учеников класса по конфликтной ситуации, но не между этими мальчиками, а по иной конфликтной ситуации», — рассказала она.

На мой взгляд, не было желания увидеть системные ошибки и системные проблемы, о которых информировал своевременно родитель Людмила Низамова детский омбудсмен ХМАО

Как стало известно Низамовой, причиной нападения мог стать давний межличностный конфликт учеников.

«Произошедшая ситуация подразумевает уголовную ответственность даже в таком возрасте, в котором находится один из ребят. Но я как детский правозащитник не могу допустить в том числе и обвинений. Должны быть, как это и предполагает законодательство в отношении несовершеннолетних, изучены все обстоятельства, в том числе психоэмоциональное состояние ребенка, который принимал такие решения», — отметила омбудсмен.

В этой ситуации я усматриваю в первую очередь ответственность образовательной организации за создание такой небезопасной для наших детей среды. К сожалению, с этими ситуациями образовательные организации зачастую не справляются Людмила Низамова детский омбудсмен ХМАО

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