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19:44, 6 декабря 2022Экономика

PepsiCo приготовилась к массовым увольнениям из-за кризиса

WSJ: PepsiCo уволит сотни сотрудников в США ради сокращения расходов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Гигант по производству напитков и снеков PepsiCo приготовилась к массовым увольнениям в американской штаб-квартире, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, и корпоративные документы. В октябре топ-менеджмент компании заявил, что сокращает расходы из-за макроэкономического кризиса.

По словам собеседников газеты, сотни рабочих мест будут ликвидированы в штаб-квартире подразделения по производству напитков в Перчейзе, штат Нью-Йорк, а также в подразделении по производству закусок и фасованных продуктов, штаб-квартиры которого расположены в Чикаго и Плано, штат Техас.

В письме, разосланном сотрудникам PepsiCo по корпоративной почте, руководство заявило, что решения направлены «на то, чтобы упростить организацию для более эффективной работы». По данным WSJ, по состоянию на 25 декабря 2021 года в PepsiCo работало около 309 тысяч человек по всему миру, в том числе около 129 тысяч человек в США.

PepsiCo — не первая корпорация, которая решила провести увольнения «белых воротничков» в 2022 году, сохраняя при этом рядовой персонал. В частности, стало известно о планах автоконцерна Ford сократить до 40 процентов сотрудников, а американская компания Amazon уже начала запланированные увольнения в нескольких подразделениях.

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Софья Ермакова
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