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18:07, 6 декабря 2022Моя страна

Назван лидирующий по числу заявок на Детский научный конкурс регион России

Сибирский федеральный округ подал 164 проекта для участия в Детском научном конкурсе

Фото: Новосибирский информационно-образовательный сайт

Лидером по числу заявок на участие в пятом Детском научном конкурсе (ДНК) назвали Сибирский федеральный округ (СФО). Соответсвующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 декабря.

Согласно документу, юные сибиряки подали для участия в отборочном этапе 164 исследовательских и инженерных проекта. Всего же в упомянутых соревнованиях будут представлены более 300 разработок школьников 5-11 классов и студентов 1-2 курсов техникумов и колледжей из 45 регионов страны.

Помимо СФО, большое количество заявок поступило из Кузбасса, а также Центрального федерального и Северо-Кавказского федерального округов. Вдобавок в конкурсе примет участие молодежь из Южного федерального округа, Северо-Запада России, Дальнего Востока, Поволжья и Урала.

Известно, что соревнования проводят в стране для выявления и развития талантливых детей в сфере научной, исследовательской, проектной и конструкторской деятельности. Организатором «ДНК-2023» выступает Фонд Андрея Мельниченко, работа которого направлена на создание среды для развития талантов в российских регионах.

В июле 2021 года ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов робот может считать индивидуальный QR-код пациента и выдать ему назначенные лекарства.

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Майя Пономаренко
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