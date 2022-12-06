Экс-игрок «Барселоны» и «Анжи» Это'О напал на снимавшего его на ЧМ-2022 мужчину

Экс-игрок «Барселоны» и «Анжи» Самюэл Это'О напал на снимавшего его на ЧМ-2022 мужчину

Экс-игрок «Барселоны», махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это’О напал на неизвестного мужчину, который снимал его после матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 между командами Бразилии и Южной Кореи. Видео инцидента опубликовало издание La Opinion.

В начале ролика бывший футболист общается с бразильскими болельщиками, которые делали с камерунцем селфи. В какой-то момент Это’О начал снимать мужчина без какой-либо символики, а экс-игрок агрессивно двинулся в его сторону.

Очевидцы пытались остановить Это’О, а один из сопровождающих камерунца попробовал отобрать у снимавшего камеру. Она упала на асфальт, мужчина наклонился за ней и в этот момент получил от экс-футболиста удар коленом в голову. Пострадавший оказался в нокдауне. Причины случившегося не сообщаются.

Помимо «Барселоны» и «Анжи», Это’О выступал за «Реал», «Интер», «Челси», «Эвертон» и другие клубы. Футболист объявил о завершении карьеры в сентябре 2019 года.