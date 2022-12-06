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12:08, 6 декабря 2022Россия

Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности

Президент Путин на совещании с Совбезом обсудил обеспечение внутренней безопасности

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил вопросы обеспечения внутренней безопасности. Об этом во вторник, 6 декабря, пишет ТАСС.

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства», — сказал Путин.

Мероприятие проходит за закрытыми для журналистов дверями.

2 декабря оперативное совещание с членами Совета безопасности страны анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, а до этого — встреча прошла 25 ноября.

18 ноября, президент России впервые за девять месяцев собрал постоянных членов Совбеза на очное совещание вместо онлайн-формата.

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Евгения Куликова
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