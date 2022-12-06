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10:48, 6 декабря 2022Среда обитания

Названы округа Москвы с подорожавшими новостройками

Est-a-Tet: больше всего новостройки подорожали в Восточном административном округе Москвы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В ноябре 2022 года среди административных округов Москвы новостройки больше всего подорожали в Восточном АО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные риелторского агентства Est-a-Tet.

Стоимость квадратного метра в Восточном округе за месяц поднялась на 10,2 процента до 359,3 тысячи рублей. Округом столицы с подорожавшими новостройками также назвали Юго-Восточный, где цены повысились на 1,8 процента. Топ-3 списка замкнул Северный АО с динамикой в 1,7 процента. Ниже в списке расположились Зеленоградский и Северо-Восточный округа — стоимость «квадрата» поднялась на 1,5 процента и 1,2 процента соответственно.

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При этом с октября в некоторых округах новостройки подешевели. Самое заметное снижение заметили в Юго-Западном округе — отрицательная динамика достигла 2,6 процента. Ниже расположились Центральный и Южный округа с изменением цен на 1,1 процента и 0,9 процента соответственно.

Ранее аналитики агентства «Бон Тон» выяснили, что по итогам октября 2022 года дешевле всего жилье бизнес-класса стоит в Юго-Восточном административном округе (АО) Москвы. Квадратный метр в таких квартирах стоил 380,7 тысячи рублей, подорожав в среднем на 13,8 процента за год.

Нина Ташевская
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