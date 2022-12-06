Неизвестный ударил бывшего президента Албании кулаком и попал на видео

Неизвестный ударил экс-президента Албании Сали Беришу кулаком в ходе саммита ЕС

Неизвестный мужчина ударил по лицу бывшего президента Албании и главу оппозиционной Демпартии Сали Беришу в ходе акции протеста, проходившей на фоне проведения саммита ЕС — Западные Балканы. Инцидент попал на видео, которое опубликовал портал Kosovo Online.

На записи видно, как возглавляющий демонстрацию оппозиции Бериша идет вместе с протестующими против властей. В какой-то момент к нему из толпы подбегает мужчина, который резко ударяет его кулаком. Портал отмечает, что мужчину догнала и избила охрана политика.

Рядом с Беришей на митинге присутствовал еще один экс-глава государства, Илир Мета. По данным портала, он не пострадал.

Как уточняет РИА Новости, в ходе июльского митинга оппозиции Бериша обратился к действующему главе кабмина Эди Раме с призывом уйти в отставку.

Ранее авторы издания Politico высказали мнение, что Европейский союз (ЕС) решил отбить Западные Балканы у России и Китая на предстоящем саммите в Тиране. В материале говорится, что страх уступить влияние на Балканах способствует «обострению умов» лидеров ЕС.