Минобороны раскрыло подробности массированного удара по целям на Украине

Минобороны: удары ВС России наносились по оборонной системе и объектам энергетики Украины

Массированный удар Вооруженных сил (ВС) России был нанесен 5 декабря по объектам оборонной системы, военного управления и энергетики Украины. Такие подробности во вторник, 6 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

«5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

О нанесении массированного удара ВС России по Украине Минобороны сообщило вечером 5 декабря. По их данным, в результате атаки были нарушены поставки иностранного вооружения Вооруженным силам Украины, а также переброска резервов украинской армии и поставки военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.