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09:26, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

Попытку удара ВСУ по российским военным аэродромам назвали «опасным витком»

Bloomberg: попытка удара ВСУ по военным аэродромам РФ стала «опасным витком» конфликта
СюжетРоссийские войска

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Попытка удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным аэродромам стала «опасным витком» конфликта. Об этом в колонке для Bloomberg предупредил отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Эксперт полагает, что теперь западные партнеры попытаются «успокоить» украинцев и заставить их воздержаться от осуществления «более масштабных атак». В противном случае, уверен он, велик риск дальнейшего развития конфликта и прямого вмешательства НАТО. По мнению Ставридиса, со стороны НАТО можно ожидать обещание Киеву увеличить поставки улучшенных средств ПВО, а также истребителей.

5 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях, были перехвачены системами противовоздушной обороны. Атаке подверглись аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе. Погибли трое военных, еще четверо военнослужащих получили ранения.

После этого российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по инфраструктуре Украины. По словам представителя Минобороны Конашенкова, в качестве целей были назначены объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинских частей.

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Марина Совина
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