Территория химзавода в ДНР снова попала под обстрел ВСУ

Мэр Горловки Приходько заявил, что территория химзавода снова попала под обстрел ВСУ

Территория химического завода «Стирол» в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) снова попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вновь обстреляли территорию ГП "Стирол" в Горловке! Попадания вражеских снарядов зафиксированы в районе парокотельного цеха», — написал он.

Утром 6 декабря мэр заявил о повреждении химзавода из-за обстрела украинских военных. Разрушения разной степени получили парокотельный цех, установка ультра- и нанофильтрации. По его словам, зафиксировали четыре попадания снарядов ВСУ по территории завода. Приходько уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, из-за атаки ВСУ повреждения получили жилые дома Горловки.

Ранее армия Украины нанесла артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного, который расположен в Никитовском районе города. Приходько отметил, что на месте зафиксировано два прямых попадания.