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02:32, 7 декабря 2022Мир

США одобрили продажу Польше танков Abrams и оборудования

Госдеп США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования на сумму 3,75 млрд долларов

Фото: Tom Brenner / Reuters

В Пентагоне подтвердили одобрение Госдепом США возможной продажи Польше боевых танков Abrams и оборудования к ним. Об этом сообщает РИА Новости.

Из заявления следует, что власти США готовы осуществить «иностранную военную продажу правительству Польши» соответствующего вооружения на сумму 3,75 миллиарда долларов.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил об отказе Германии передавать системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot Украине. По его словам, отказ ФРГ поддерживать Киев разочаровал его. Министр отметил, что размещение систем на западе Украины обезопасило бы поляков и украинцев.

В минувшие выходные в польский порт Гдыня привезли 800 единиц военной техники из США, в том числе бронированные машины и танки Abrams. Технику перевезли в рамках операции Atlantic Resolve. Груз сопровождают солдаты 1-й пехотной дивизии США, которые будут размещены в Польше в течение девяти месяцев, после чего на смену им прибудут другие военнослужащие.

Марина Совина
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