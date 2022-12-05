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13:40, 5 декабря 2022Мир

В Польшу привезли 800 единиц техники из США

Euractiv: партия из 800 единиц военной техники США прибыла в Польшу

Фото: Tom Brenner / Reuters

В минувшие выходные в польский порт Гдыня прибыла новая партия из 800 единиц американской военной техники, в том числе бронированные машины и танки Abrams. Об этом сообщает Euractiv.

Технику перевезли в рамках операции Atlantic Resolve. По данным издания, груз сопровождают солдаты 1-й пехотной дивизии США, которые будут размещены в Польше в течение девяти месяцев, после чего на смену им прибудут другие военнослужащие.

Отмечается, что военная техника предназначена для Польши. Ее вскоре перевезут на военные базы и склады в различные части страны. Ожидается, что через месяц в Польшу привезут еще одну партию американской военной техники из двух тысяч единиц. Часть техники отправится в восточные регионы страны, где американские войска будут тренироваться вместе с польской армией.

После начала боевых действий на Украине 24 февраля США направили на восточный фланг НАТО около 40 тысяч военнослужащих в рамках укрепления альянса, пишет Euractiv. Кроме того, туда постоянно направляют дополнительную технику.

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Виктория Кондратьева
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