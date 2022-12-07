Apple установила новые цены на приложения

Apple определила новые цены на платные приложения в App Store

Компания Apple установила новые фиксированные цены на платные приложения в App Store. Об этом сообщается на сайте компании.

В корпорации уточнили, что создатели приложений могут определить стоимость своего продукта исходя из 700 ценовых пунктов. «Это упростит выбор цен для каждой страны или региона App Store, а также управление обменным курсом», — отметили в Apple.

Так, минимальная стоимость приложения в США составила 0,29 доллара, максимальная — 9,999 доллара. Минимальная стоимость приложения в российском магазине App Store составила 15 рублей, максимальная — 899 тысяч рублей.

«Разработчики могут корректировать цены в любое время, чтобы отреагировать на налоговые и валютные корректировки», — подчеркнули в компании. В Apple уточнили, что модераторы онлайн-магазина будут контролировать изменение цен на доступные в App Store программы. Так, в случае заметного увеличения стоимости того или иного приложения Apple может потребовать от его разработчика объяснений.

В конце ноября бывший сотрудник Apple Майкл Гартенберг обвинил компанию в том, что она «завалила» магазин App Store рекламой. По его словам, в настоящее время — в отличие от эпохи Стива Джобса — корпорация не может похвастаться большим количеством инноваций.