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16:22, 7 декабря 2022Бывший СССР

Армения получила от Азербайджана предложение о проекте мирного соглашения

В МИД Армении заявили, что получили от Азербайджана предложение по мирному соглашению

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Армения получила от Азербайджана предложение о проекте мирного соглашения и скоро ответит на него. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

Он отметил, что позиции сторон пока далеки друг от друга по многим вопросам. При этом Ереван и Баку ведут переговоры для того, чтобы найти точки соприкосновения и достичь общего результата, добавил Мирзоян.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что третий раунд мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, вероятно, пройдет до конца 2022 года.

Также до конца года ожидается встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Алевтина Запольская
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