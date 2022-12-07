В МИД Армении заявили, что получили от Азербайджана предложение по мирному соглашению

Армения получила от Азербайджана предложение о проекте мирного соглашения и скоро ответит на него. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

Он отметил, что позиции сторон пока далеки друг от друга по многим вопросам. При этом Ереван и Баку ведут переговоры для того, чтобы найти точки соприкосновения и достичь общего результата, добавил Мирзоян.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что третий раунд мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, вероятно, пройдет до конца 2022 года.

Также до конца года ожидается встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.