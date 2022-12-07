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12:09, 7 декабря 2022Бывший СССР

Украинский чиновник заявил о причастности Украины к ударам по аэродромам России

WP: анонимный чиновник подтвердил причастность Украины к атакам на аэродромы России

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подтвердил причастность Киева к ударам по аэродромам в России. Об этом он сообщил в беседе с газетой The Washington Post.

Речь идет об атаках на военные аэродромы в Саратовской, Рязанской и Курской областях. «Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — заявил собеседник издания. Он добавил, что россияне «посеяли семена гнева и теперь пожнут вихрь».

При этом никаких подробностей атак чиновник приводить не стал. Официально Украина не подтверждала свою причастность к нападениям на аэродромы.

Военные аэродромы в России подверглись атакам 5 декабря и 6 декабря.

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Варвара Кошечкина
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