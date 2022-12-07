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16:14, 7 декабря 2022Забота о себе

Онколог оценил связь микроволновки и рака

Онколог Полянский: микроволновка, смартфон и другие гаджеты не влияют на развитие рака

Фото: David Turnley / Getty Images

Гаджеты не влияют на развитие рака, заявил онколог Владимир Полянский. В беседе с изданием News.ru он развеял миф, что использование смартфонов, телевизоров и других электронных устройств становится причиной появления смертельной болезни.

Полянский отметил, что вопреки расхожему мнению можно обложиться смартфонами, микроволновками и телевизорами, но вреда организму это не принесет. Он категорично заявил, что идущее от этих устройств излучение не влияет на появления болезни.

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«Вот храни вы кусочек плутония, изотопа цезия, йода, стронция в комоде, то да, ваши дела плохи, как и у всех ваших соседей на несколько этажей на пару тысяч лет вперед», — иронично прокомментировал онколог. Он объяснил, что в компонентах гаджетов и чипах бытовой техники нет так много радиоактивных веществ, чтобы они сильно «фонили».

Ранее онколог Владислав Елисеев рассказал о ранних признаках рака у женщин старше 40 лет. Он отметил, что чаще всего у женщин диагностируют рак молочной железы, рак тела и шейки матки, рак яичников и рак толстой и прямой кишки.

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Вера Владзиевская
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