Онколог оценил связь микроволновки и рака

Онколог Полянский: микроволновка, смартфон и другие гаджеты не влияют на развитие рака

Гаджеты не влияют на развитие рака, заявил онколог Владимир Полянский. В беседе с изданием News.ru он развеял миф, что использование смартфонов, телевизоров и других электронных устройств становится причиной появления смертельной болезни.

Полянский отметил, что вопреки расхожему мнению можно обложиться смартфонами, микроволновками и телевизорами, но вреда организму это не принесет. Он категорично заявил, что идущее от этих устройств излучение не влияет на появления болезни.

«Вот храни вы кусочек плутония, изотопа цезия, йода, стронция в комоде, то да, ваши дела плохи, как и у всех ваших соседей на несколько этажей на пару тысяч лет вперед», — иронично прокомментировал онколог. Он объяснил, что в компонентах гаджетов и чипах бытовой техники нет так много радиоактивных веществ, чтобы они сильно «фонили».

Ранее онколог Владислав Елисеев рассказал о ранних признаках рака у женщин старше 40 лет. Он отметил, что чаще всего у женщин диагностируют рак молочной железы, рак тела и шейки матки, рак яичников и рак толстой и прямой кишки.