Названы ранние признаки рака у женщин старше 40 лет

Онколог Евсеев предупредил, что выделения из половых органов могут быть симптомом рака

Выделения из половых органов, а также увеличение лимфоузлов могут быть симптомами рака, предупредил онколог Владислав Евсеев. Он назвал изданию «Доктор Питер» и другие ранние признаки смертельно опасного заболевания, особенно актуальные для женщин старше 40 лет.

Евсеев пояснил, что возраст — один из факторов развития болезни, поэтому женщины, перешагивая 40-летний рубеж, попадают в повышенную зону риска появления болезни. По словам онколога, точно неизвестно, почему в большинстве случаев у возрастных людей развивается рак. Но, вероятнее всего, решающую роль играют накопленные организмом последствия воздействия окружающей среды и неправильный образ жизни.

Евсеев добавил, что чаще всего у женщин диагностируют рак молочной железы, рак тела и шейки матки, рак яичников и рак толстой и прямой кишки.

Если вы обнаруживаете в молочной железе плотное образование или замечаете, что появились выделения из сосков, или отмечаете втяжение сосков или кожи молочной железы, а также увеличение подмышечных лимфатических узлов, необходимо обратиться к маммологу Владислав Евсеев онколог

Поводом задуматься о состоянии здоровья должны стать следующие признаки: резкое и внезапное снижение веса, незаживающие язвы во рту и на коже, появление крови в моче или кале, увеличение лимфоузлов (без явных признаков болезни), выделения из половых органов, увеличение размера живота, долгие запоры и одышка, перечислил Евсеев.

Онколог напомнил, что диагностированный на ранней стадии рак в большинстве случаев излечивается. Но для того чтобы диагноз поставили как можно раньше, женщинам старше 40 лет нужно регулярно обследовать молочную железу, проводить скрининг шейки матки. «Также все большую популярность набирает тестирование на вирус папилломы человека, который может спровоцировать развитие рака», — отметил Евсеев.

Ранее онколог Наталья Мокшина назвала неочевидные причины развития рака молочной железы. Она пояснила, что у нерожавших и полных женщин выше риск развития рака груди.

