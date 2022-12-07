Лавров уличил Запад в использовании ООН втемную для трибунала против России

Лавров: Запад использует ООН втемную, продвигая идеи по трибуналу против России

Страны Запада используют ООН втемную, продвигая идеи по трибуналу против России и конфискации российских активов. В этом уличил западные государства глава МИД России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр напомнил, что по Уставу ООН решения на подобие создания трибунала против Москвы, которые обсуждаются на 11-й специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА), может принимать только Совет Безопасности. По его словам, ГА не уполномочена принимать эти решения.

Лавров отметил, что Запад использовал интересные аргументы в работе с развивающимися странами, продвигая резолюцию о репарациях России в пользу Украины. «Они уговаривают сомневающихся: это будет просто политическое заявление, а всю работу по созданию механизма конфискации российских ресурсов и выплаты репараций мы проведем сами за пределами ООН. То есть, понимаете, ООН используют втемную», — уточнил он.

Глава МИД добавил, что с идеей о создании международного трибунала делают то же самое. «Ни одно решение такого рода не имеет никакой юридической силы, оно юридически ничтожно и не будет накладывать обязательств ни на Россию, ни какие-либо другие страны», — резюмировал он.

Ранее МИД Франции сообщил о начале создания специального трибунала в отношении действий России на территории Украины. К работе привлечены европейские и украинские партнеры, отметили в ведомстве.