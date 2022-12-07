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21:46, 7 декабря 2022Мир

Турция заявила о необходимости новых договоренностей России с Западом

Представитель лидера Турции Калын: РФ и Западу нужны новые договоренности по миропорядку
Ибрагим Калын

Ибрагим Калын. Фото: Murad Sezer / Globallookpress.com

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын рассказал, что России необходимо достигнуть новых договоренностей по миропорядку с западными странами. По его мнению, это приведет к устранению напряженности, сообщает агентство Anadolu.

«Человечество нуждается в новом распределении сил на мировой арене. Без устранения первопричин украинско-российской войны обеспечить равновесие, в котором все страны будут чувствовать себя в безопасности, не удастся», — заявил он.

Калын пояснил, что, даже будучи членом НАТО, Турция стремится выстраивать хорошие отношения с Россией, при этом стараясь не допускать возникновения напряженности в связях с США. Представитель турецкого лидера подчеркнул, что Анкара выстраивает собственный вектор развития.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что западные страны должны убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Он обратил внимание на то, что сейчас это будет сделать сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и Стамбуле.

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Марина Совина
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