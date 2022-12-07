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18:12, 7 декабря 2022Бывший СССР

На Украине раскрыли объемы полученной с начала СВО финансовой помощи

В Минфине Украины заявили, что страна получила 27,2 миллиарда долларов помощи с начала СВО

Фото: Yves Herman / Reuters

На Украине раскрыли объемы финансовой помощи, полученной с начала российской специальной военной операции. По словам замминистра финансов страны Романа Ермоличева, зарубежные партнеры выделили Киеву 27,2 миллиарда долларов, пишет ТАСС.

По словам замглавы Минфина, в следующем году объем помощи вырастет и составит 38 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк предрек Украине потерю бюджета примерно в 100 миллиардов гривен (271 миллион долларов) из-за коррупции. Он заявил, что главным ее источником является украинская таможня.

Тем не менее Польша и Литва решили увеличить финансовую помощь Украине — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Литвы Ингрида Шимоните и Украины Денис Шмыгаль подписали соответствующее соглашение.

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Алевтина Запольская
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