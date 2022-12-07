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19:48, 7 декабря 2022Среда обитания

В Москве впервые за пять лет подешевело жилье

«Инком-Недвижимость»: жилье в Москве впервые за пять лет подешевело по итогам года
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве впервые за пять лет по итогам года подешевело вторичное жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Инком-Недвижимости».

В ноябре средняя стоимость квадратного метра «вторички» в старых границах столицы составила 276,8 тысячи рублей — на 0,4 процента меньше, чем в октябре, и на 0,55 процента ниже показателя ноября 2021 года. Отрицательная динамика в годовом выражении была зафиксирована впервые с 2017 года.

«С этой стороны ноябрь можно считать переломным моментом. Коррекция среднестатистического показателя незначительная и не идет в сравнение с уменьшением чека сделки, но она подтверждает общую ситуацию на рынке», — отметил руководитель Аналитического центра Дмитрий Таганов. Он добавил, что ноябрь стал переломным месяцем.

Наиболее заметно «квадрат» подешевел в многокомнатных квартирах. За месяц цена упала на 1,6 процента, за год — на 1,7 процента, до 399,1 тысячи рублей. Средняя стоимость метра в «однушке» в ноябре составила 274,3 тысячи рублей — на 0,2 процента меньше, чем в прошлом году, и на 0,4 процента меньше цены в октябре текущего года. «Квадрат» в двухкомнатной квартире за месяц подешевел на 0,3 процента до 268,9 тысячи рублей, но за год подорожал на 1 процент. Квадратный метр в «трешке» обойдется в 264,8 тысячи рублей — на 0,3 процента дешевле, чем в октябре, и на 0,6 процента, чем в прошлом году.

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Число авансов и сделок с жильем в Москве в ноябре осталось на уровне октября, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократилось всего на 3 процента. Спрос поддерживается за счет грамотной дисконтной политики — сделки проходят только со скидками от изначальной стоимости объекта, размер дисконта в эконом-классе составляет 5-10 процентов. Предложение перестало расти, но ассортимент остался широким, что также влияет на цену квартир. Согласно прогнозам экспертов, в дальнейшем стоимость «вторички» в столице продолжи снижаться.

Ранее сообщалось, что по итогам ноября вторичное жилье в России подешевело на 0,2 процента. Это произошло из-за роста спроса на новостройки на фоне возможной отмены соответствующей ипотечной программы.

Александра Качан
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