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17:23, 7 декабря 2022Среда обитания

В России подешевел один тип жилья

«Этажи»: вторичное жилье в России подешевело на 0,2%

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Из-за роста спроса на ипотеку с господдержкой и на фоне возможной отмены программы средняя стоимость продажи вторичного жилья начала снижаться. О том, что в России подешевел один тип недвижимости, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи».

По итогам ноября реальная цена «вторички» снизилась на 0,2 процента, а в начале декабря тренд на снижение сохранился. По словам директора департамента продаж «Этажей» Сергея Зайцева, из-за волатильности рынка изменение спроса быстро оказывает эффект. Так, в октябре доля спроса на вторичное жилье выросла до 59,5 процента, а средняя стоимость продажи квадратного метра — на 1,6 процента. Помимо октября и августа, все месяцы с апреля 2022 года наблюдалось снижение стоимости «вторички».

«Собственники активнее торгуются при продаже вторичного жилья, однако многие не готовы снижать цену предложения, стараясь продать свой объект дороже», — рассказал Зайцев. Он добавил, что некоторые продавцы все-таки предоставляют дисконты, так как хотят продать старое жилье быстрее и купить новостройку до конца года.

Ранее сообщалось, что в ноябре объем выдачи льготной ипотеки увеличился на 14 процентов относительно октября. За месяц количество заемщиков, воспользовавшихся госпрограммой, составило 3,7 тысячи человек.

Александра Качан
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