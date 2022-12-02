Россияне бросились оформлять льготную ипотеку

ВТБ: объем выдачи ипотеки в ноябре 2022 года увеличился на 14 процентов

В ноябре 2022 года объем выдачи льготной ипотеки по соответствующей государственной программе увеличился на 14 процентов относительно октября. О том, что россияне бросились оформлять этот вид жилищного кредита, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВТБ.

В одиннадцатом месяце нынешнего года количество заемщиков в банке по льготной госпрограмме составило 3,7 тысячи человек. В общей сложности они оформили ипотеки на 22,8 миллиарда рублей, что на 14 процентов больше, чем в октябре.

Лидерами по объему выдачи стал Московский регион, где заемщики получили 5,8 миллиарда рублей. Вторую строчку с показателем в 1,4 миллиарда рублей занял Краснодарский край. Замкнули тройку Петербург и Ленинградская область, где за ноябрь выдали ипотеки на сумму в 1,2 миллиарда рублей. В пятерку также вошли Республика Татарстан и Ростовская область с объемами выдачи по 800 миллионов и 400 миллионов рублей соответственно.

Всего с начала текущего года банк выдал по льготной программе более 45 тысяч кредитов на общую сумму в 221,5 миллиарда рублей, или на 20 процентов больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Средний размер займа по итогам 11 месяцев оценили в 4,9 миллиона рублей.

По словам специалистов, подобная положительная динамика вызвана стремлением заемщиков успеть оформить ипотеку по низкой ставке до момента возможного окончания программы в 2023 году. «Решение о ее дальнейшей судьбе пока не принято, поэтому многие клиенты, для которых актуальна покупка первичного жилья, стремятся застраховать себя на случай роста ставки по ипотеке и завершить сделки до конца года. На этом фоне доля строящегося жилья в продажах снова стала расти: в ноябре она увеличилась в наших продажах на три процентных пункта, и сейчас мы проводим в этом сегменте примерно каждую третью сделку», — -заявил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Специалист добавил, что намеченная тенденция с повышением спроса на льготную программу продолжится в декабре, однако большинство покупателей по-прежнему будут отдавать предпочтение покупке вторичного жилья. Он также напомнил, что такие виды займов, как «семейная», «IT-ипотека» и «дальневосточная» ипотека продолжат свое действие как минимум до середины 2023 года.

В декабре в Минфине сообщили, что окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы программы льготной ипотеки на новостройки. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, на данный момент отмена или продление программы обсуждаются правительством. Ипотека продолжит действовать до 31 декабря 2022 года.