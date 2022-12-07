Путин назвал «плевками в лицо» игнорирование Западом интересов жителей Донбасса и России

Президент России Владимир Путин сообщил об игнорировании странами Запада законных интересов жителей Донбасса и России. Такое заявление он сделал на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Законные интересы жителей Донбасса и России игнорировались Западом, были только "плевки в лицо", это скрытая русофобия», — пояснил глава государства.

Также Путин отметил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы — сначала мирными средствами, но если это не поможет — всеми имеющимися.