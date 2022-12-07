Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 7 декабря 2022Россия

Путин назвал «плевками в лицо» игнорирование Западом интересов жителей Донбасса

Путин назвал «плевками в лицо» игнорирование Западом интересов жителей Донбасса и России

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил об игнорировании странами Запада законных интересов жителей Донбасса и России. Такое заявление он сделал на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Законные интересы жителей Донбасса и России игнорировались Западом, были только "плевки в лицо", это скрытая русофобия», — пояснил глава государства.

Также Путин отметил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы — сначала мирными средствами, но если это не поможет — всеми имеющимися.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Сотрудники ФСБ задержали россиянина при попытке уехать воевать против России
Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome
Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий
Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных
В США предостерегли Украину от наступления на Крым
Звездный организатор праздников раскрыла секреты вечеринки без лишних затрат
Овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла стада хозяина
Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Звезда «Тайн следствия» рассказала о традиции наряжать елку на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.