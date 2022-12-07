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17:19, 7 декабря 2022Россия

Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы

Путин заявил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы

Фото: Global Look Press

Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы — сначала мирными средствами, но если это не поможет — всеми имеющимися. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прямую трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля в Telegram.

Заседания Путина с СПЧ проходит в среду, 7 декабря, в формате видеоконференции. Члены СПЧ расскажут о своей работе в 2022 году, в частности, о различных аспектах правозащитного содействия проведению спецоперации и интеграции новых регионов.

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Евгения Куликова
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