Кремль обозначил одну из тем заседания СПЧ

Песков заявил, что на заседании СПЧ обсудят проблему протезирования тяжелораненых военных

Проблема протезирования тяжелораненых военных и добровольцев станет одни из вопросов, который обсудят на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Такую тему обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 7 декабря, приводит ТАСС.

«В субботу будет день прав человека отмечаться. Важный день, важный в нашей стране. В связи с тем, что завтра во второй половине дня президент Путин вылетит в Бишкек, чтобы там принимать участие в пятничном саммите ЕАЭС, он именно сегодня проведет заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также уточнил, что никакого стоп-листа вопросов на встрече президента России с членами Совета по правам человека нет и быть не может.

Владимир Путин встретится с правозащитниками в среду, 7 декабря. Заседание пройдет в формате видеоконференции. Члены СПЧ расскажут о своей работе в 2022 году, в частности, о различных аспектах правозащитного содействия проведению спецоперации и интеграции новых регионов.

Это традиционное ежегодное большое мероприятие. В начале заседания выступит президент, после чего последуют выступления членов СПЧ.

