В США ответили на слова Путина об угрозе ядерной войны

Пресс-секретарь Госдепа США Прайс назвал безответственным применение ядерного оружия

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал позицию США о применении ядерного оружия. Его слова приводит ТАСС.

На брифинге Прайс ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова российского президента Владимира Путина, что в мире нарастает угроза ядерной войны. Он подчеркнул, что не станет «вдаваться в оценки». Пресс-секретарь Госдепа назвал безответственным любое применение ядерного оружия и напомнил, что Россия в рамках Совбеза ООН в январе 2022 года подписала заявление о недопустимости ядерной войны.

Прайс добавил, что Вашингтон слышал слова «переподтверждения очень простого заявления со времен холодной войны — ядерная война никогда не должна быть развязана и никогда не может быть выиграна». По его словам, с подобными заявлениями уже выступали Китая, Индия, партнеры США, а также Россия.

«Мы считаем, что любая другая риторика, касается это бряцания ядерным оружием или даже безумная [угроза] применения тактического ядерного оружия, является безответственной, идущей вразрез с духом этого заявления, которое находится во главе угла режима ядерного нераспространения», — заключил Прайс.

Ранее 7 декабря Путин заявил о нарастающем риске ядерной войны. Он отметил, что возможности удара по территории страны сильно ограничены, а защита от подобных угроз настроена вокруг ответно-встречного удара.