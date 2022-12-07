Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:52, 7 декабря 2022Интернет и СМИ

Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео

Блогерша Анастасия Ивлеева рассказала, что никогда не испытывает стыд за старые видео

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала об эмоциях, которые она испытывает при просмотре своих старых видео. В выпуске проекта Agentshow, доступном на YouTube, она призналась, что ей никогда не стыдно за ее ролики.

«У меня бывает моменты, когда я лежу, винчиком припивая, и начинаю ностальгировать, пересматривать — и я смотрю и думаю, как это круто, я же там настоящая, живая», — ответила ведущая на вопрос гости передачи блогерши Anastasiz о том, бывает ли ей стыдно за свой старый контент.

Ивлеева отметила, что при просмотре старых видео ей нравится оценивать свой профессиональный рост и наблюдать изменения в себе. «Клево, когда ты можешь посмотреть, какой рост произошел за это время, что изменилось, что стало лучше, что стало хуже. Это супер», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева вошла в тройку самых влиятельных блогеров России по версии исследовательского холдинга «Ромир». Первое место в рейтинге заняла журналистка и телеведущая Ксения Собчак, а второе — журналист и видеоблогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Великобритания объявит о новом пакете санкций против России
В США выбрали возможного посла в России
Собчак показала свой новый загородный дом
Сборные Сербии и Хорватии наказали за политические высказывания на ЧМ-2022
Минсельхоз России заявил об отказе отменять пошлины на экспорт зерна
Офицер ЦРУ предупредил о возможной эскалации на Украине
Россиян заверили в готовности принимать большое число пациентов с гриппом
Собянин оценил вероятность второй волны мобилизации
Минюст США обвинил украинского депутата в мошенничестве
Замгендиректора летного отряда Минобороны России заподозрили в коррупции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.