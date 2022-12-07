Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео

Блогерша Анастасия Ивлеева рассказала, что никогда не испытывает стыд за старые видео

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала об эмоциях, которые она испытывает при просмотре своих старых видео. В выпуске проекта Agentshow, доступном на YouTube, она призналась, что ей никогда не стыдно за ее ролики.

«У меня бывает моменты, когда я лежу, винчиком припивая, и начинаю ностальгировать, пересматривать — и я смотрю и думаю, как это круто, я же там настоящая, живая», — ответила ведущая на вопрос гости передачи блогерши Anastasiz о том, бывает ли ей стыдно за свой старый контент.

Ивлеева отметила, что при просмотре старых видео ей нравится оценивать свой профессиональный рост и наблюдать изменения в себе. «Клево, когда ты можешь посмотреть, какой рост произошел за это время, что изменилось, что стало лучше, что стало хуже. Это супер», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева вошла в тройку самых влиятельных блогеров России по версии исследовательского холдинга «Ромир». Первое место в рейтинге заняла журналистка и телеведущая Ксения Собчак, а второе — журналист и видеоблогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов).