В США заявили об эпидемии ненависти к евреям

AP: муж вице-президента США Харрис заявил об эпидемии ненависти к евреям в стране

США столкнулись с эпидемией ненависти к евреям, которую нельзя признать нормальной. Об этом заявил Дуг Эмхофф, муж вице-президента страны Камалы Харрис, передает AP.

«Мы не должны молчать. Не бывает "или-или". Нет двух сторон. Все должны быть против этого», — отметил он на встрече в Белом доме с еврейскими лидерами, представляющими реформистскую, консервативную и ортодоксальную конфессии.

Слова Эмхоффа последовали за всплеском антиеврейской критики, распространяемой общественными деятелями, в том числе известным рэпером Канье Уэстом и некоторыми политиками.

Ранее Канье Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Артист обвинил евреев в том, что они испортили репутацию фюрера Третьего рейха, поскольку были расстроены тем, что «Гитлер изгнал их из страны». Певец также повторил свои ранние утверждения о том, что евреи контролируют большинство средств массовой информации, а также банки, недвижимость и торговые центры.