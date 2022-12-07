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13:06, 7 декабря 2022Культура

Активисты потребовали запретить Филиппу Киркорову въезд в США

Активисты потребовали запретить Филиппу Киркорову въезд в США из-за поддержки России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американские активисты подали жалобу в Минюст, Минфин и другие ведомства США против российского эстрадного певца Филиппа Киркорова с требованием запретить ему въезд на территорию государства. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации портала, такое требование активисты выдвинули в связи с позицией артиста, обладающего недвижимостью в США, и его публичной поддержкой решений российских властей. В американском штате Флорида у Киркорова есть особняк площадью 800 квадратных метров. Стоимость дома — 10 миллионов долларов.

Пока петиция с требованием запретить исполнителю въезд на территорию страны набрала 370 голосов.

В конце ноября депутат Государственной Думы Нина Останина обвинила российских певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева в пропаганде нетрадиционных ценностей. Политический деятель заявила, что артисты завели детей, прибегнув к платным услугам суррогатных матерей, тем самым купив их.

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Анастасия Астахова
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