Активисты потребовали запретить Филиппу Киркорову въезд в США из-за поддержки России

Американские активисты подали жалобу в Минюст, Минфин и другие ведомства США против российского эстрадного певца Филиппа Киркорова с требованием запретить ему въезд на территорию государства. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации портала, такое требование активисты выдвинули в связи с позицией артиста, обладающего недвижимостью в США, и его публичной поддержкой решений российских властей. В американском штате Флорида у Киркорова есть особняк площадью 800 квадратных метров. Стоимость дома — 10 миллионов долларов.

Пока петиция с требованием запретить исполнителю въезд на территорию страны набрала 370 голосов.

В конце ноября депутат Государственной Думы Нина Останина обвинила российских певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева в пропаганде нетрадиционных ценностей. Политический деятель заявила, что артисты завели детей, прибегнув к платным услугам суррогатных матерей, тем самым купив их.