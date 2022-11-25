В Госдуме обвинили Киркорова и Лазарева в пропаганде нетрадиционных ценностей

Депутат Госдумы обвинила Киркорова и Лазарева в пропаганде нетрадиционных ценностей

Депутат Государственной Думы Нина Останина обвинила российских исполнителей Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева в пропаганде нетрадиционных ценностей. Об этом она сообщила в разговоре с «Радиоточкой НСН».

Политический деятель заявила, что артисты завели детей, прибегнув к платным услугам суррогатных матерей, тем самым купив их. Депутат Госдумы добавила, что в России запрещена купля-продажа людей.

«Я не против Киркорова, не против Лазарева, пусть живут, поют и здравствуют. Я против того, чтобы пропагандировать нетрадиционный способ появления детей в семьях. Не мог Лазарев родить детей сам, как и Киркоров. Они показывают, что могут купить себе детей. Это и есть пропаганда нетрадиционных ценностей», — отметила Останина.

Ранее депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев рассказал о планируемых изменениях в сфере культуры и шоу-бизнеса.

Политик заявил, что в Госдуме будет обсуждаться подготовленный законопроект об «отключении от госфинансирования тех деятелей культуры, которые занимают антигосударственную позицию».