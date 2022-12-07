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07:18, 7 декабря 2022Бывший СССР

Раскрыта личность приказывающего обстреливать центр Донецка командира ВСУ

Военкор Руденко заявил, что командир ВСУ Кураш отдает приказы об обстрелах Донецка
Евгений Кураш

Евгений Кураш. Фото: Telegram-канал @RtrDonetsk

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале раскрыл личность командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), который ответственен за отдачу приказов об обстрелах Донецка.

По словам военкора, речь идет о командире 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковнике Евгении Кураше.

«Именно этот человек отдает приказы на обстрелы центра Донецка», — заявил Руденко, сопроводив пост фотографией украинского военного.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал о вытеснении российскими войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, украинские военные, не выдержав напора российской армии, вывели часть сил из города, не рассчитывая на долгую оборону в оставшихся кварталах.

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Марина Совина
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