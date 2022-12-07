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10:17, 7 декабря 2022Среда обитания

В Москве стали меньше продавать элитное жилье

Intermark Real Estate: объем предложения элитных новостроек в Москве снизился на процент

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По предварительным итогам 2022 года объем предложения на рынке элитных новостроек в Москве за год сократился на один процент. О том, что жители столицы стали меньше продавать подобное жилье, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Intermark Real Estate.

По данным компании, объем предложения высокобюджетных новостроек снизился до 1,5 тысячи лотов. За год на рынке появились 12 новых проектов, в 2021 году их было семь. В указанный период средняя стоимость объекта достигла 1,6 миллиона рублей за квадратный метр — на 27 процентов больше, чем год назад.

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В агентстве спрогнозировали, что по итогам года в Москве реализуют от 620 до 640 лотов — показатель будет на 48 процентов ниже, чем в предыдущий год. Общая сумма сделок достигнет 93-95 миллиардов рублей, а совокупная площадь сократится на 40 процентов, до 76-78 квадратных метров.

Падение спроса на элитное жилье эксперты объяснили отъездом части потенциальных покупателей из страны. «Другие отказались от идеи инвестировать в элитные новостройки, предпочтя перевести деньги в валюту или подобрать активы за рубежом, третьи переориентировались на вторичный рынок, посчитав его более привлекательным с точки зрения цен и гарантий», — объяснил управляющий партнер агентства Дмитрий Халин.

Ранее в Intermark Real Estate пришли к выводу, что в 2022 году граждане России вдвое реже оформляли ипотеку на элитное жилье в новостройках по сравнению с 2021 годом. При этом в последние несколько лет число сделок с ипотекой в элитном сегменте непрерывно росло.

Нина Ташевская
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