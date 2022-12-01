Россияне стали реже брать ипотеку на элитное жилье

Intermark Real Estate: россияне стали вдвое реже брать ипотеку на элитное жилье

В 2022 году граждане России вдвое реже оформляли ипотеку на элитное жилье в новостройках по сравнению с 2021 годом. О том, что россияне стали вдвое реже брать кредиты на недвижимость этого сегмента, «Ленте.ру» сообщили аналитики агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate.

Специалисты отметили, что в нынешнем году ипотеку на высокобюджетное жилье оформили около десяти процентов клиентов — несмотря на наличие большого количества различных программ от банков. Они добавили, что при этом в последние несколько лет число сделок с ипотекой в элитном сегменте непрерывно росло. Так, по итогам 2021 года доля заемщиков на рынке элитного жилья составила 19,5 процента.

По словам экспертов, доля ипотечников в сегменте высокобюджетного жилья снизилась по нескольким причинам, среди них — снижение покупательской активности, более высокий спрос на отсрочки платежей или оплату в рассрочку, которой интересовались две трети клиентов, а также ужесточение требований к крупным заемщикам от банков. Финансовые организации увеличили сумму первоначального взноса в 1,5-2 раза. Кроме того, в ряде банков установили ограничения по сумме кредита — стоимость объекта должна находиться в пределах 100-120 миллионов рублей, а если лот стоит дороже, покупателям стали предлагать покрывать разницу за свой счет. Наконец, организации стали обращать больше внимания на платежеспособность покупателя и пристальнее следить за тем, насколько надежен и постоянен доход от источника его заработка.

Ранее Центробанк сообщил, что в октябре 2022 года объем выдачи ипотечных кредитов в России уменьшился на 6,7 процента.