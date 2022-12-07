Медведев прокомментировал подготовку госпереворота в Германии

Медведев заявил, что ФРГ не обладает суверенитетом, все решения принимают США

Сообщения о подготовке государственного переворота в Германии еще раз доказывают, что ФРГ не обладает полным территориальным суверенитетом — все решения за нее принимают Соединенные Штаты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его комментарий приводится в Telegram-канале.

«Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле. Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает "глубинное американское государство"», — написал политик.

Он также указал на то, что во всех подобных событиях Запад видит российский след. «Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас», — сыронизировал Медведев.

О том, что полиция Германии предотвратила государственный переворот, стало известно ранее 7 декабря. Как выяснилось, злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранители задержали более 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее. Среди задержанных оказалась гражданка России. При этом в прокуратуре ФРГ сообщили, что у Германии нет оснований полагать, что официальные лица РФ оказывали поддержку заговорщикам.