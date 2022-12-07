Вещь из тизера сериала о Меган Маркл вызвала ажиотаж в сети за одни сутки

Плед Hermes за 186 тысяч рублей из тизера сериала о Меган Маркл вызвал ажиотаж в сети

Плед французского люксового бренда Hermes, который зрители увидели в трейлере сериала о принце Гарри и его супруге Меган Маркл, вызвал ажиотаж в сети за одни сутки. Об этом сообщает WWD.

На кадрах ролика герцогиня Сассекская запечатлена в кресле, накрытом шерстяным одеялом под названием Avalon стоимостью три тысячи долларов (186 тысяч рублей).

По информации издания, после публикации тизера 1 декабря количество поисковых запросов в Google на упомянутую вещь увеличилось на 500 процентов по сравнению с предыдущим днем. В то же время запросы пользователей сети на цену данного предмета интерьера в кремовых тонах увеличилось на 850 процентов.

Известно, что впервые французский дом моды Hermes представил такой плед в 1988 году. Геометрический узор предмета интерьера был навеян популярными в то время классическими одеялами, которыми укрывали лошадей в конюшнях Франции.

В феврале музей Моды в Бате, Англия, назвал один из нарядов жены принца Гарри Меган Маркл платьем 2021 года. Известно, что во время интервью с американской телеведущей Опрой Уинфри герцогиня Сассекская была одета в черное платье с поясом итальянского бренда Armani. По словам представителей музея, упомянутое интервью навсегда останется в британском коллективном сознании, поскольку оно «символизирует возрождение, самовозрождение и духовное просветление».