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12:08, 7 декабря 2022Наука и техника

Озвучен способ сохранения памяти у пожилых людей

Frontiers in Psychology: чтение увлекательных книг улучшает память у пожилых людей

Фото: Thought Catalog / Unsplash

Специалисты из Института передовых наук и технологий Бекмана озвучили способ сохранения и улучшения памяти у пожилых людей — им оказалось регулярное чтение увлекательных книг. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

С возрастом у людей ухудшается эпизодическая и рабочая память. При чтении первая позволяет помнить, что происходило в предыдущих главах книги, и осознавать текущие ситуации. Второй вид памяти помогает отслеживать события, случившиеся в прочтенных абзацах.

В новом исследовании ученые решили изучить причинно-следственную связь между чтением и памятью. Для этого они использовали выборку, включавшую книги различных жанров: от научной литературы до детектива и сложной художественной литературы. Книги выдали пожилым участникам в электронном виде на планшетах, на которых также было установлено приложение, отслеживающее прогресс в чтении и проводящее анкетирование участников. Испытуемые читали по 90 минут в день пять дней в неделю в течение восьми недель. Контрольная группа вместо этого решала языковые головоломки.

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Перед началом экспериментов у добровольцев оценили когнитивные навыки, включая рабочую и эпизодическую память, а также другие устные способности. Через восемь недель авторы проверили эти навыки снова.

Ученые пришли к выводу, что у читающих добровольцев значительно улучшилась рабочая и эпизодическая память. То есть регулярное и увлекательное чтение укрепило память пожилых людей. Это открытие позволяет выработать новые методы лечения таких расстройств, как болезнь Альцгеймера.

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Елена Апазиди
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