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17:24, 7 декабря 2022Россия

Путин раскрыл количество отправленных в зону СВО мобилизованных

Президент России Путин заявил, что в зоне СВО находятся 150 тысяч мобилизованных

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в России в зоне специальной военной операции (СВО) находятся 150 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«У нас из 300 тысяч мобилизованных, наших бойцов, мужчин, наших защитников Отечества 150 тысяч находятся в зоне проведения операции», — сказал глава государства.

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Никита Абрамов
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