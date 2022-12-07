Обстрелявший полицейских под Ростовом ранее был судим

СКР: задержанный за нападение на полицейских в Новошахтинске был судим за кражу и разбой

Мужчина в камуфляже, который обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска, был ранее судим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области.

Отмечается, что мужчину судили по статьям о краже и разбое.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о задержании предполагаемого преступника. Он скрывался в пустующем здании под Новошахтинском. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Он оказался бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Злоумышленник напал на сотрудников полиции во вторник, 6 декабря. Один из полицейских был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Мужчину в камуфляже искали почти сутки. Из-за розыскных мероприятий в Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.