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11:07, 7 декабря 2022Россия

Обстрелявшего полицейских под Ростовом мужчину в камуфляже задержали

Ростовский губернатор Голубев заявил о задержании обстрелявшего полицейских мужчины

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Мужчину в камуфляже, который обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска, задержали. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском», — написал российский губернатор.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

Злоумышленник напал на сотрудников полиции во вторник, 6 декабря. По данным Baza, мужчина с пулеметом атаковал правоохранителей возле Старой Соколовки, когда те искали в лесу пропавшую женщину. Из-за розыска злоумышленника в Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

Мужчину в камуфляже искали почти сутки. Губернатор Ростовской области сообщал о ранении одного полицейского — его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. По данным Mash, стрелявший — дезертир, который прибежал в Россию со стороны Украины. Официально эту информацию не подтвердили.

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Анастасия Шейкина
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