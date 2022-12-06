Движение транспорта в Новошахтинске остановили из-за неизвестного с пулеметом

Из-за неизвестного с пулеметом движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили

После того, как неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска, движение общественного транспорта частично ограничили. Об этом сообщается на официальной странице администрации российского города во «ВКонтакте».

«В данный момент движение общественного транспорта в сторону поселка Новая Соколовка и Соколово Кундрюченский временно приостановлено», — сообщили в администрации.

Там также обратились к местным жителям с просьбой покинуть улицы и укрыться в помещениях. В администрации призвали не пытаться самостоятельно участвовать в задержании злоумышленника.

О произошедшем под Ростовом стало известно днем во вторник, 6 декабря. Тогда Baza сообщала, что мужчина с пулеметом напал на правоохранителей возле Старой Соколовки, когда те искали в лесу пропавшую женщину. Из-за розыска злоумышленника в Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил случившееся, но не уточнил, из чего конкретно стрелял неизвестный в камуфляже. По словам главы российского региона, после атаки злоумышленника ранен один полицейский, его доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести.