Задержанный за стрельбу в Новошахтинске попал на видео

СКР показал видео с задержанным за стрельбу в Новошахтинске, решается вопрос о его аресте

Начало событий в новости Обстрелявший полицейских под Ростовом ранее был судим

38-летний мужчина, задержанный за стрельбу в Новошахтинске, доставлен к следователю. Оперативное видео с ним предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах виден подозреваемый в камуфляже, которого в наручниках ведут конвоиры.

Мужчине вменяются статьи 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

По данным СКР, 6 декабря мужчина в пригороде Новошахтинска из ручного пулемета открыл стрельбу по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранение и попал в больницу.

Стрелок скрылся. Его нашли и задержали в cеле Киселево Красносулинского района. В СКР уточнили, что он ранее был судим за кражи и разбой.

Ранее 7 декабря сообщалось, что подозреваемый Павел Николин отбывал срок в ИК-4 в Башкортостане, где его завербовали в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Однако в конце ноября он сбежал. Глава ЧВК Евгений Пригожин пообещал провести расследование.