Пригожин высказался о стрелявшем в полицейских под Ростовом

Бизнесмен Пригожин ответил на данные об обстреле полицейских бойцом ЧВК «Вагнер»

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на распространившиеся в СМИ данные о том, что стрелявший в полицейских под Ростовом-на-Дону является бойцом его военного формирования. Заявление бизнесмена приводится в официальной группе пресс-службы «Конкорд», которой владеет Пригожин, в соцсети «ВКонтакте».

По словам Пригожина, информация о принадлежности подозреваоемого к ЧВК «носит закрытый оперативный характер». Однако бизнесмен признал, что если злоумышленник действительно числился в составе военного формирования, то следует провести расследование. В частности расследованием займется и оперативная группа ЧВК «Вагнер». Пригожин пообещал сообщить о результатах «в случае необходимости публичной огласки».

«В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК "Вагнер" и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом "совершенно секретно", попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации», — высказался Пригожин.

Ранее издание Baza писало, что мужчина в камуфляже, который обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска Ростовской области, оказался бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По этой информации, россиянин Павел Николин отбывал срок за кражу и разбой в ИК-4 в Башкортостане, где его впоследствии и завербовали в ряды ЧВК. Однако в конце ноября осужденный сбежал.