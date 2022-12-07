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12:22, 7 декабря 2022Мир

Лавров обвинил США в попытках переманить союзников России

Глава МИД России Лавров считает, что США пытаются переманить союзников России

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия не отвернулась от сотрудничества с Западом, напротив, так поступили именно европейские страны и США, «построившие стену». Кроме того, теперь они пытаются переманить союзников России, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он рассказал на «Примаковских чтениях», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим, как пытаются наших надежных партнеров сбить с правильного курса. Американцы без зазрения совести ездят по всему миру, — наверняка многие из вас с этим сталкивались, — и говорят буквально следующее: "Россия проиграла, не занимайте сторону проигравшего, мы победим — не Украина, мы, американцы, победим. И не волнуйтесь, мы знаем, что вы несете какой-то ущерб от этих санкций, поскольку вы не должны помогать России санкции обходить"», — с таким обвинением выступил министр.

По его мнению, Вашингтон фактически заставляет партнеров отказаться от «альтернативных методов» работы с Россией, обещая все компенсировать. Сам Лавров убежден, что в долгосрочной перспективе выбор стран, «поддавшихся» США, будет проигрышным.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что ЕС стал «придатком» США.

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Виктория Кондратьева
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