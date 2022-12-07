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11:14, 7 декабря 2022Мир

МИД России назвал ЕС обслуживающим США придатком

Замглавы МИД России Грушко: ЕС стал придатком, обслуживающим интересы американцев

Фото: Pool / Reuters

Замглавы МИД России Александр Грушко считает, что политика США по изоляции России провалилась, поскольку страна является ключевым игроком в международном сообществе. При этом дипломат полагает, что многие страны готовы подстраивать свою политику под интересы американцев, в том числе европейские. Об этом он сказал корреспонденту «Ленты.ру».

Замглавы МИД, в частности, считает, что без Москвы нельзя обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность и стратегическую стабильность. А сотрудничество с Россией может соответствовать национальным интересам, полагает он.

«К сожалению, мы видим, что многие страны готовы подчинить собственную политику интересам других государств, что произошло с Евросоюзом, который в политическом смысле становится (...) инструментом сугубо американских интересов», — подчеркнул Грушко, назвав ЕС придатком, обслуживающим США.

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Виктория Кондратьева
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